Минобороны показало видео уничтожения катера-беспилотника ВСУ
Министерство обороны России в понедельник, 6 мая, предоставило кадры, на которых запечатлены кадры уничтожения Вооруженными силами (ВС) России катера-беспилотника украинской армии.
На видео показано, как сначала с борта воздушного судна велся обстрел катера, а позже боевая часть дрона сдетонировала.
«Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.)», — говорится в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.
Ранее, 22 апреля, Минобороны РФ сообщило о поражении оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации позиционного района средств украинской противовоздушной обороны (ПВО) и пункта хранения безэкипажных катеров.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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