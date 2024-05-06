Два человека пострадали при съезде авто в кювет в ЯНАО
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в результате съезда легковушки в кювет пострадали два человека. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в понедельник, 6 мая.
Авария произошла на 341-м км автодороги Сургут – Салехард. Предварительно установлено, что 28-летний водитель легковой Toyota не справился с управлением. Машины вылетела с дороги в кювет.
В результате ДТП водитель и его пассажир получили различные травмы, пишет ИА «Ура.ру». Информация об их состоянии не приводится.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Утром 6 июня сообщалось, что Переславле-Залесском (Ярославская область) на дороге опрокинулась «Волга». В результате погибли трое взрослых и девочка-подросток.