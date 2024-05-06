Главную ледовую переправу ЯНАО закроют на этой неделе
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на этой неделе закроют ледовую переправу через Обь, связывающую города Салехард и Лабытнанги. Об этом пресс-служба регионального правительства сообщает в понедельник, 6 мая.
«В ночь с 9 на 10 мая завершает свою работу главная ледовая переправа через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги. С 00:00 часов 10 мая закроется движение для всех видов транспортных средств», — говорится в сообщении.
С 10 мая по этому маршруту начнут курсировать суда на воздушных подушках. Первое отправится уже в 6:45, последний рейс запланирован на 23:00. Стоимость взрослого билета составит 170 рублей, взрослого — 85 рублей.
Как уточняет ИА «Ура.ру», пока ледовая переправа продолжает свою работу. Проезд доступен для транспорта массой до 20 т.
Ранее сообщалось, что все ледовые переправы уже закрыли в Пермском крае и в ХМАО.