Инаугурация президента России в Большом Кремлевском дворце. Трансляция

Во вторник, 7 мая, проходит церемония инаугурации президента России. В этот день действующий глава государства Владимир Путин, победивший на выборах в марте с результатом 87,28% голосов, официально вступит в должность. «Известия» ведут онлайн-трансляцию этого торжественного события.

Прямая трансляция инаугурации президента России сейчас

Инаугурация — это процедура вступления избранного главы государства в должность. В 2024 году она пройдет 7 мая в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Церемония начнется в 12:00 мск и продлится около часа. Трансляция мероприятия будет доступна на сайте «Известий». Его также покажут в эфире федеральных телеканалов.

Для Путина это будет пятая инаугурация. После нее для президента начнется новый шестилетний срок. Он будет занимать свой пост до 2030 года.

Инаугурация президента России в 2024 году — как проходит

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, церемония инаугурации в 2024 году пройдет стандартно. При этом пресс-секретарь президента отметил, что «определенные нюансы будут иметь место», но не стал вдаваться в подробности.

Традиционно процедура вступления президента в должность проходит следующим образом. За некоторое время до начала церемонии в Кремлевский дворец прибывают гости мероприятия, чтобы занять свои места. Среди них в обязательном порядке присутствуют члены правительства, Федерального собрания, руководители администрации президента, представители Центризбиркома, дипломаты и судьи Конституционного суда.

Также на мероприятие могут пригласить кавалеров ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Героев России, представителей основных конфессий страны, членов общественных организаций и других официальных лиц. Список гостей составляет служба протокола президента.

Затем проходит торжественное открытие церемонии. Знаменосцы вносят в Андреевский зал государственный флаг, президентский штандарт, Конституцию РФ и знак главы государства — золотой крест с накладным гербом государства в центре.

После этого к Кремлевскому дворцу в сопровождении кортежа приезжает избранный глава государства. Он принимает рапорт у часового и поднимается по парадной лестнице в зал. Его поворотом головы провожают военнослужащие Президентского полка, стоящие вдоль красной ковровой дорожки.

Во время инаугурации президент должен положить руку на Конституцию и произнести присягу, текст которой закреплен в 82-й статье основного закона. Затем глава Конституционного суда объявляет о его официальном вступлении в должность, вручая штандарт и знак президента.

Завершается церемония гимном и поднятием президентского штандарта над Кремлем. На Соборной площади также звучит артиллерийский салют.

Кроме того, в день инаугурации происходит отставка правительства. Премьер-министр объявляет избранному главе государства о прекращении полномочий, после чего президент выдвинет новую кандидатуру на пост председателя правительства. Ее утверждением займется Госдума. До формирования нового кабинета министров все действующие члены правительства будут исполнять свои обязанности в обычном режиме.

Ранее «Известия» показали, как проходит подготовка к инаугурации в Кремле.