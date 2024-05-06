Венгерский политолог указал на нежелание НАТО вступать в прямой конфликт с РФ

НАТО не желает участвовать в вооруженном конфликте с Россией, несмотря на все заявления западных политиков. Об этом в понедельник, 6 мая, заявил венгерский политолог, член клуба «Валдай» Габор Штир.

«Общество, конечно, будет беспокоиться, но НАТО не хочет сталкиваться конкретно с Россией. Много чего они говорят, но не хотят, это точно», — поделился он с «Известиями».

По словам специалиста, европейцы на словах много чего планируют, но у них нет цели, а Россия и Соединенные Штаты Америки не хотят эскалации конфликта.

Так Штир прокомментировал сообщение о том, что Генштаб Вооруженных сил (ВС) РФ по поручению президента РФ Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации и Военно-морского флота (ВМФ). Учение будет направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для обеспечения целостности и суверенитета России в ответ на провокации со стороны Запада.

Также 6 мая зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что начало подготовки к ракетным учениям связано с тем, что Россия должна быть готова противостоять Западу при его вступлении в украинский конфликт. Он отметил, что число западных лидеров, призывающих к отправке вооружения на Украину, в последнее время расширяется.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также связал учения с ракетными соединениями ВС РФ с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и представителей Великобритании и США о возможной отправке войск западных стран на Украину. Он заявил, что это будет совершенно новый и беспрецедентный виток эскалации напряженности, требующий особого внимания и мер.

Накануне лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что Вашингтон может направить войска участвовать в конфликте на Украине в случае поражения Киева. А 2 мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям в России.

До этого, 19 декабря прошлого года, президент России заявил, что РФ не собирается воевать с Европой, ей не нужны страны НАТО. Он указал на то, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс. Вашингтон «специально втащил нас и Европу в конфликт», а сейчас перекладывает на страны Евросоюза бремя финансовых платежей, добавил глава государства.