Курс доллара упал ниже 91 рубля впервые с 12 марта

Курс доллара к рублю опускался ниже 91 рубля впервые с 12 марта, следует из данных торгов на Московской бирже в понедельник, 6 мая.

По данным на 15:01 мск, курс доллара США к рублю расчетами на «завтра» составил 90,995 рублей (на 60,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов).

В то же время евро опускался до 98,1875 рублей (снижение на 57,25 копейки), а китайский юань — до 12,62 рубля (снижение на 7,6 копейки).

Ранее, 1 мая, финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин в беседе с «Известиями» дал прогноз, что в текущем месяце курс доллара к рублю может остаться в диапазоне 92–93 рублей, евро — 98–99 рублей, а юань — 13 рублей. По его словам, рубль получит дополнительную поддержку за счет сочетания ряда факторов, но лишь на начало мая.

27 апреля Минэконмразвития России спрогнозировало на 2024 год среднегодовой курс доллара на уровне до 94,7 рубля. По данным министерства, среднегодовой курс рубля в рамках базового сценария постепенно ослабляется. Отмечается, что в 2025 году валюта будет держаться на уровне до 98,6 рубля за доллар, в 2027-м американская валюта может быть на уровне в 103,8 рубля.