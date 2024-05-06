Ученый назвал последствия от погружения Земли в солнечную плазму

Ближайшие несколько дней Земля будет находиться под влиянием облаков солнечной плазмы, на фоне чего ожидаются магнитные бури. Об этом в разговоре с «Известиями» 6 мая заявил директор Астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета, профессор, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Язев.

Он отметил, сейчас на Солнце наблюдаются по крайней мере две крупные группы пятен (активные области), где генерируются очень сильные магнитные поля. Эти магнитные поля порождают взрывообразные выделения энергии — солнечные вспышки.

«Начиная с 3 мая вспышечная активность Солнца поднялась на чрезвычайно высокий уровень. Только за три дня, с 3 по 5 мая, отмечено 56 вспышек, в том числе три очень сильные — самого высокого класса Х. 6 мая произошла самая мощная вспышка за много месяцев — класса Х4.5. Многие из этих вспышек сопровождаются выбросами облаков раскаленной плазмы, которые с огромной скоростью — до 1000 км/с — разлетаются от Солнца», — рассказал Язев.

Некоторые из них, по его словам, попадут в нашу планету. И это означает, что неизбежны магнитные бури. Если они будут сильными, то мы увидим полярное сияние. В том числе и в средних широтах.

«Поскольку на протяжении вот уже четырех дней подряд Солнце «выстреливает» сгустки плазмы, а лететь им до Земли порядка 1,5–2 суток, то можно ожидать магнитные бури начиная с 6 мая. Они продлятся в течение нескольких дней. Всё это время наша планета будет находиться под влиянием облаков плазмы, которые одно за другим будут прибывать в окрестности Земли от бушующего светила», — предупредил ученый.

Ранее в этот день руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев рассказал, что на Солнце произошла одна из крупнейших за последние 10 лет вспышек.

В тот же день сообщалось, что накануне на Солнце зафиксировано семь мощных вспышек. Как уточнили в Институте прикладной геофизики, две из них относятся к классу Х, остальные пять — к классу М.

До этого еще одна мощная вспышка произошла на Солнце 3 мая. Перед ней вечером 2 мая на Земле началась магнитная буря, которая достигла класса G3.