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Эксперт Чирков заявил об обгоняющих Китай темпах роста экономики РФ

Эксперт Чирков: рост экономики РФ в I квартале 2024 года обогнал КНР и составил 5,4%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Темпы роста экономики России в I квартале 2024 года опередили Китай и составили 5,4%, заявил 6 мая «Известиям» доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков.

Таким образом он прокомментировал данные Росстата по итогам 2023 года, что ВВП России прибавил 3,6%.

Эксперт отметил, что российская экономика перешла к опережающему росту и становится одной из лидеров в мире среди крупных стран.

«Удивительным является тот рост, который мы имеем на сегодняшний день. <…> Российская экономика в I квартале 2024 года опередила по темпам экономического роста экономику Китая. Я специально проверил данные на сопоставимость и это всё подтвердилось, то есть рост российской экономики в 2024 году в I квартале составил 5,4% по сравнению с 1 кварталом 2023 года, в Китае аналогичный показатель составил 5,3%», — сказал он.

Чирков обратил внимание, что объяснение роста российской экономики за счет военно-промышленного комплекса (ВПК) верно лишь отчасти. Так, в России экономический рост идет по многим отраслям промышленности.

«Растет на самом деле промышленность практически вся, и другие отрасли также растут более или менее интенсивно. И вот как раз в последнем выступлении президент Российской Федерации [Владимир Путин] говорил о том, что розничные продажи очень сильно растут. Основным драйвером экономического роста я бы назвал не военно-промышленный комплекс, а внутренний спрос», — подчеркнул эксперт.

По его словам, европейские компании оставляют для российских новые рынки. У западных конкурентов дороже сырье, электроэнергия, топливо и рабочая сила. В совокупности эти тенденции приводят к тому, что конкурентоспособность российских компаний относительно иностранных растет динамично.

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Президент прогнозирует ее рост по итогам года на 3% и более

Ранее, 27 апреля, Путин заявил, что макроэкономические показатели начала 2024 года превысили прогнозы. Он отметил, что в РФ наблюдается замедление инфляции, это связано с ускоренными темпами развития обрабатывающей промышленности.

Кроме того, российский лидер 25 апреля рассказал, что экономика РФ демонстрирует позитивные тенденции, несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми сталкивается. Президент напомнил, что по итогам 2023 года ВВП страны вырос на 3,6% и продолжает увеличение в первые месяцы текущего года.

Председатель правительства Михаил Мишустин 23 апреля указал на то, что базовый вариант экономического прогноза в РФ предполагает рост ВВП в ближайшие три года в 2,3–2,4%, а российская экономика уверенно адаптируется к внешним вызовам и решает национальные задачи.

Еще в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля Путин заявил, что РФ в ближайшей перспективе войдет в четверку крупнейших экономик мира. Он отметил, что сегодня Россия уже является крупнейшей экономикой Европы, а в мире занимает пятую строчку по размеру ВВП.

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