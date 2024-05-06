Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Франции опроверг отправку войск на Украину
Мир
Активисты попытались облить красной жидкостью австрийского министра
Авто
Представлен обновленный Aurus Senat
Политика
Путин поблагодарил правительство за совместную работу
Мир
Число погибших из-за наводнений в Бразилии возросло до 83
Мир
Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект о приостановке ДОВСЕ
Авто
Haval начнет продавать в РФ гибридные автомобили
Мир
Египет призвал Израиль проявить сдержанность и избежать эскалации в Газе
Мир
Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против четырех СМИ из РФ
Недвижимость
Число квартир бизнес-класса в продаже в Москве выросло на 30% за год
Мир
СМИ узнали об отсутствии денег у Италии на повышение военных расходов
Мир
В Молдавии призвали не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты
Мир
Лавров обсудил с главами МВД и МИД Сербии ситуацию вокруг Косова
Мир
Нидерланды продлили военное присутствие в Литве на два года для сдерживания РФ
Происшествия
В иркутском городе Вихоревка огонь уничтожил около 25 дачных домов
Мир
ХАМАС заявило о готовности защищать палестинцев в случае операции Израиля в Рафахе
Общество
Синоптик спрогнозировал на День Победы в Москве до +7 градусов

Активисты попытались облить красной жидкостью австрийского министра

0
Фото: REUTERS/IMAGO/Andreas Stroh
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Активисты попытались облить министра по вопросам Европейского союза и конституции Австрии Каролину Эдтштадлер жидкостью, похожей на кровь. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили на портале OE24.

Инцидент произошел в понедельник в Вене. Активисты попытались облить красной жидкостью Эдтштадлер, но ей удалось увернуться. В итоге все бетонное покрытие у Академии наук, куда министр приехала для участия в конференции по антисемитизму, пропиталось красной краской.

Министр выразила благодарность венской полиции и сотрудникам мероприятия «за быстрое и профессиональное вмешательство».

«Позорно, что конференция в Австрии, посвященная международному взаимодействию в борьбе с антисемитизмом, больше не может проводиться без охраны полиции», — заключила она.

Оправдание убийц: в Литве вновь поднимает голову антисемитизм
Литовский политик уверяет, что евреи «сами были виноваты»

Ранее, 28 марта, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что «дела с антисемитизмом в стране идут не в ту сторону», это вызывает беспокойство. По его словам, вопрос не столько в том, что с этим будет делать Гаага, сколько в том, чтобы общество само взяло ответственность за свое поведение.

Еврокомиссия 5 ноября 2023 года сообщила о всплеске инцидентов на почве антисемитизма в ЕС. Так, в заявлении подчеркивается, что антисемитские акции идут против всего, за что выступает Европа, а именно — против основных ценностей и образа жизни стран ЕС.

Так, в конце декабря того же года, в Германии сообщили о значительном росте антисемитских преступлений. По данным федерального ведомства уголовной полиции ФРГ, с 7 октября по 21 декабря в Германии зафиксировали более 1,1 тыс. политически мотивированных преступлений — это почти в два раза больше, чем в любом из первых трех кварталов года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024