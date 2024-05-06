Активисты попытались облить красной жидкостью австрийского министра

Активисты попытались облить министра по вопросам Европейского союза и конституции Австрии Каролину Эдтштадлер жидкостью, похожей на кровь. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили на портале OE24.

Инцидент произошел в понедельник в Вене. Активисты попытались облить красной жидкостью Эдтштадлер, но ей удалось увернуться. В итоге все бетонное покрытие у Академии наук, куда министр приехала для участия в конференции по антисемитизму, пропиталось красной краской.

Министр выразила благодарность венской полиции и сотрудникам мероприятия «за быстрое и профессиональное вмешательство».

«Позорно, что конференция в Австрии, посвященная международному взаимодействию в борьбе с антисемитизмом, больше не может проводиться без охраны полиции», — заключила она.

Ранее, 28 марта, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что «дела с антисемитизмом в стране идут не в ту сторону», это вызывает беспокойство. По его словам, вопрос не столько в том, что с этим будет делать Гаага, сколько в том, чтобы общество само взяло ответственность за свое поведение.

Еврокомиссия 5 ноября 2023 года сообщила о всплеске инцидентов на почве антисемитизма в ЕС. Так, в заявлении подчеркивается, что антисемитские акции идут против всего, за что выступает Европа, а именно — против основных ценностей и образа жизни стран ЕС.

Так, в конце декабря того же года, в Германии сообщили о значительном росте антисемитских преступлений. По данным федерального ведомства уголовной полиции ФРГ, с 7 октября по 21 декабря в Германии зафиксировали более 1,1 тыс. политически мотивированных преступлений — это почти в два раза больше, чем в любом из первых трех кварталов года.