Борьбу с опустыниванием земель проведут на Ставрополье
Комплекс мер по борьбе с опустыниванием земель и ветровой эрозией разработают в Ставропольском крае. Соответствующее поручение дал глава региона Владимир Владимиров, об этом сообщается в его социальных сетях.
Губернатор поручил детально проработать параметры проекта краевым Минприроды, Минсельхозу и Минимущества. Будут учтены мнение ученых, опыт других регионов.
«Уже обследовали около 100 тыс. га лесополос. Примерно половина из них переданы в краевую собственность. Чтобы их сохранять, задействуем краевые и федеральные средства», — сказал губернатор, его цитату приводит ИА StavropolMedia.
По словам Владимирова, плодородные земли от негативного воздействия защищают при помощи лесных насаждений, однако они в порядке далеко не везде. Власти Ставрополья планируют стимулировать и самих аграриев к восстановлению лесополос, впоследствии будет придуман механизм компенсации затрат.
Еще одной важной задачей станет развитие местного производства посадочного материала, добавил губернатор. Проект масштабный, поэтому его реализация займет не один год.