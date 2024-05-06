В ЕС назвали эскалацией новые ракетные учения России

Евросоюз считает предстоящие ракетные учения Вооруженных сил России эскалацией, заявил 6 мая официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы призываем Россию прекратить эскалацию, безответственную риторику и безответственное поведение», — сказал он журналистам на брифинге в Брюсселе, запись которого опубликована на сайте Еврокомиссии.

Ранее в этот день Минобороны РФ анонсировало учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и Военно-морского флота. На них отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия, чтобы поддержать готовность личного состава и техники в ответ на провокации стран Запада.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что учения связаны с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и представителей Великобритании и США о возможной отправке войск западных стран на Украину.

Накануне лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что Вашингтон может направить войска участвовать в конфликте на Украине в случае поражения Киева. До этого, 2 мая, Макрон вновь не исключил возможность отправки на Украину войск из европейских стран, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Киев имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям в России.

Запад регулярно разжигает истерию по поводу возможного «нападения» со стороны России, однако Москва неоднократно указывала, что не стремится воевать с западными странами. В частности, 28 марта президент РФ Владимир Путин назвал такие предположения бредом.