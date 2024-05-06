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На ВДНХ подготовят предпраздничную программу к 85-летию комплекса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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1 августа исполнится 85 лет с момента открытия ВДНХ. В честь юбилея для посетителей главной выставки страны подготовят насыщенную программу. Предпраздничные события стартуют уже 8 мая, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«За 85 дней до дня рождения ВДНХ москвичей и туристов начнут знакомить с историей, достопримечательностями и знаковыми площадками комплекса. Гостей ждут бесплатные экскурсии, лекции и мастер-классы. Мероприятия будут проводить в музеях и на территории выставки каждые десять дней вплоть до 27 июля», — уточнила Наталья Сергунина.

Так, 8 мая в музее ВДНХ организуют тематические прогулки «Начало начал». Участникам расскажут об основных этапах создания и развития комплекса, покажут архивные фотографии и видеоматериалы, модели архитектурных объектов и интерактивные экспонаты. В этот же день пройдут экскурсии «От республиканского павильона до музея „Слово“: история в деталях». Участникам расскажут про строительство, украшение и современную жизнь объекта культурного наследия федерального значения — павильона «Земледелие». Также посетителям предложат узнать больше о центре «Космонавтика и авиация». Историческое путешествие начнется с осмотра площади Промышленности и внешнего облика павильона, а завершится изучением уникальных экспонатов космической техники.

18 мая в музее славянской письменности «Слово» пройдут экскурсии «85 лет: основные вехи и реформы развития языка и письменности». Специалисты поделятся наблюдениями о переменах, которые произошли в устной и письменной языковой культуре России за указанный период. Отдельное внимание уделят реформе орфографии 1956 года, новым заимствованным словам и динамичным правилам постановки ударений. В тот же день в центре «Космонавтика и авиация» состоится лекция-викторина «Что вы знаете о „Космосе“ на ВДНХ?». Победители викторины получат памятные призы.

28 мая в ходе прогулки по территории комплекса экскурсоводы познакомят слушателей с историей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки — так изначально называлась ВДНХ — с момента ее основания до закрытия и консервации в годы Великой Отечественной войны. В музее славянской письменности «Слово» проведут мастер-классы по изготовлению юбилейных открыток с использованием элементов каллиграфии. А в центре «Космонавтика и авиация» расскажут об известных личностях в отрасли.

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