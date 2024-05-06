Силы Черноморского флота уничтожили у Крыма пять безэкипажных катеров ВСУ
Силы Черноморского флота РФ за сутки уничтожили пять безэкипажных катеров украинской армии. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает Минобороны России.
Как уточняется в сообщении военного ведомства, катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) были поражены в районе северо-западного побережья Крыма.
Кроме того, Российская армия за прошедшие сутки уничтожила два украинских предприятия по производству ударных беспилотников, поразила живую силу и военную технику противника в 122 районах.
Ранее, 22 апреля, в министерстве рассказали, что российские военные поразили позиционный район средств украинской противовоздушной обороны (ПВО) и пункт хранения безэкипажных катеров. До этого, 7 апреля, ВС РФ также уничтожили склад ВСУ с переданными странами НАТО Киеву безэкипажными катерами.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».