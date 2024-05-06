Польша не готовится и не собирается посылать войска на Украину. Об этом в понедельник, 6 мая, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

«Такую концепцию (отправки войск на Украину. — Ред.) представлял господин президент [Франции] Эммануэль Макрон несколько месяцев назад. Польша не готовится и не будет посылать польские войска на Украину», — сказал он на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Defence24.

Министр уточнил, что Польша продолжит оказывать Украине помощь, обучая военных и предоставляя вооружение.

Ранее, 2 мая, Макрон в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на украинскую территорию войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

Еще в феврале Макрон заявил, что западные лидеры обсудили возможность отправки своих войск на Украину. В ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли, об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. А в марте французский лидер еще раз подтвердил приверженность данной позиции.

По мнению агентства Bloomberg, Макрон переоценивает свое влияние на ход украинского конфликта. Оно уточняет, что Макрон на недавней встрече с экспертами, посвященной обсуждению политики Евросоюза (ЕС), заявил о том, что «одержал идеологическую победу в вопросе обороны». Однако участники мероприятия призвали французского лидера сформулировать конкретные предложения по поддержке Украины вместо выступлений с громкими заявлениями.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Между тем в декабре прошлого года президент России Владимир Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам Североатлантического альянса.