В Ялте на полтора месяца перекроют проезд от водопада Учан-Су
Первый этап ремонта дороги на плато Ай-Петри завершается в Ялте. В связи с этим на полтора месяца вводятся ограничения для проезда автотранспорта, сообщает пресс-служба правительства Крыма в понедельник, 6 мая.
Рабочие уже уложили два слоя асфальта на участке протяженностью почти 5 км и обновили бордюры. Дорожникам осталось доделать съезды. Все работы планируется завершить до октября 2024 года, пишет ИА SevastopolMedia.
Так, с 13 мая по 31 июля сквозной проезд от водопада Учан-Су до села Охотничье в будние дни будет полностью перекрыт с 16.00 до 10.00. В выходные и праздничные дни ограничения будут действовать с 18.00 до 9.00.
Ранее в апреле сообщалось, что в Крыму отремонтируют более 20 сельских дорог по нацпроекту. Так, уже подходит к концу комплекс ремонтно-восстановительных работ на участке дороги Глубокий Яр – Скалистое.