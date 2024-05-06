Европейскому союзу необходимо перевести военно-промышленный комплекс в «режим непосредственной угрозы». С таким заявлением 6 мая выступил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Ключевым вопросом в Европейском союзе является переход оборонной промышленности в режим непосредственной угрозы», — заявил Косиняк-Камыш на конференции в Варшаве. Его слова приводит издание — организатор события Defence24.

По его мнению, производственные мощности Европы должны догнать и превзойти Россию. Он также поддержал создание должности комиссара по оборонной промышленности в ЕС с собственным бюджетом.

Глава бюро национальной безопасности Яцек Севьера, который выступал на конференции в Варшаве, также указал на недостаточные промышленные возможности Европы и необходимость укреплять оборонный комплекс в связи с вероятным российским наступлением, которое якобы должно начаться зимой.

В конце апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о намерении перевести оборонную промышленность страны на военные рельсы. Кроме того, британский премьер подчеркнул, что страна увеличит долю оборонных исследований и разработок минимум на 5%. По его словам, западные страны должны делать больше для защиты своих интересов и ценностей, поскольку противники Запада сближаются.

19 марта глава Евросовета Шарль Мишель также заявил, что Евросоюзу необходимо принять решение о переводе экономики объединения на военные рельсы, об увеличении расходов на вооружение всех стран сообщества и ускорении поставок снарядов Киеву.

В том же месяце Европейская комиссия выделила €500 млн на увеличение производства боеприпасов оборонной индустрией Европы. Средства в виде грантов будут направлены на финансирование 31 проекта, которые, по заявлению ЕК, должны способствовать повышению производства боеприпасов. Проекты охватывают пять областей: взрывчатые вещества, порох, снаряды, ракеты, а также сертификация испытаний и восстановительного ремонта.

При этом еще в феврале бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам европейской политики и политики НАТО Джим Таунсенд заявил в интервью британской газете The Guardian, что Европа и Соединенные Штаты имеют слабый оборонно-промышленный потенциал. По его словам, европейская промышленность неспособна заполнить пробелы в военном производстве, если США прекратят поддержку Украины и Европы.

Западные лидеры регулярно разжигают истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин назвал полной чушью подобные заявления и отметил, что при этом Москва готова к любым выпадам НАТО.