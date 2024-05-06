В МИД России вызвали посла Великобритании Кейси
МИД России вызвал посла Великобритании Найджела Кейси. Об этом 6 мая сообщили журналистам в российском дипведомстве.
Причины вызова не уточняются.
Москва регулярно указывала на антироссийскую политику Лондона. В апреле премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна намерена предоставлять Украине военную помощь до конца текущего десятилетия. Позже министр иностранных дел королевства Дэвид Кэмерон заявил, что у Киева есть право использовать поставляемое Западом оружие и бомбить мирные территории России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление британского политика, указала на то, что Запад руками украинцев ведет неприкрытую войну против России.