Главные часы Красноярска сменили мелодию ко Дню Победы
Главные городские часы в Красноярске сменили мелодию. Музыку решили сменить в честь приближающегося Дня Победы, сообщает пресс-служба мэрии в понедельник, 6 мая.
Теперь до 9 Мая включительно часы проигрывают произведения композитора Давида Тухманова «День Победы». Мелодию можно послушать ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Ранее в мае сообщалось, что у главного здания Музея Победы на Поклонной горе в Москве прошел танцевальный флешмоб «Вальс Победы». В акции приняли участие сотни людей разных возрастов.