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Медведев: Генштаб РФ проводит учения на случай ядерной войны с Западом

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Генеральный штаб Вооруженных сил (ВС) РФ начал подготовку к учениям из-за провокаций Запада, который говорит о том, что его войска могут оказаться на Украине. Об этом 6 мая написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что представители конгресса США, Великобритания и Франция, а также «отдельные безумцы» из Прибалтики и Польши все чаще призывают к отправке военных, а также к активному применению Украиной ракетного вооружения по всей России.

По мнению Медведева, это не «весеннее обострение», а тотальная деградация правящего класса на Западе, который не желает логически связать элементарные вещи. Он предупредил, что отправка войск повлечет прямое вступление их стран в войну, а на это Москва будет вынуждена ответить.

«В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг-стрит, 10», — подчеркнул он.

По словам зампредседателя Совбеза РФ, наступит катастрофа. Он заключил, что по этой причине Россия начала подготовку в том числе к мероприятиям по практической отработке вопросов применения нестратегического ядерного оружия.

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Ранее в этот день стало известно, что Генштаб Вооруженных сил (ВС) РФ по поручению президента РФ Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации и Военно-морского флота (ВМФ).

Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что учения являются ответом на угрозу со стороны НАТО. Эксперт указал на то, что на Западе всё чаще слышны заявления о возможной отправке войск на Украину. Так, Французский иностранный легион принимает участие в боевых действиях.

Российский лидер неоднократно указывал на то, что Россия не намерена ни на кого нападать. 19 декабря прошлого года Путин заявил, что РФ не собирается воевать с Европой, ей не нужны страны НАТО. Он указал на то, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс.

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