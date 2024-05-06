Больше 50 тыс. т овощей закрытого грунта собрали в Московской области
Аграрии Московской области собрали свыше 50,6 тыс. т овощей защищенного грунта. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия.
По сравнению с аналогичным периодом 2023 года урожай вырос на 8%. Всего собрано свыше 33 тыс. т огурцов и более 15 тыс. т помидоров. Кроме того, аграрии вырастили лук, цветную капусту, редис и салат.
По словам главы минсельхозпрода Владислава Мурашова, в Подмосковье работает около 15 зимних и весенних тепличных комплексов. Лидерами по производству овощей закрытого грунта стали компании из Каширы, Луховиц и Электростали.
Согласно прогнозам, экспорт сельскохозяйственной продукции из Подмосковья должен превысить $2 млрд.