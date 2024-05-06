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Врач дала советы по сохранению веса после пасхального стола

Врач Фролова: на куличи в рационе должно отводиться до 20% калорий в сутки
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Чтобы не поправиться после Пасхи, следует соблюдать несколько правил. Их в беседе в «Газетой.Ru» 6 мая перечислила врач-эндокринолог клиники «Будь здоров на Фрунзенской» Татьяна Фролова.

По ее словам, на куличи в рационе должно отводится не более 15–20% от суточной калорийности.

«Чтобы соблюсти это правило без особых трудностей, необходимо не пренебрегать основными приемами пищи, которые нужно организовывать по принципу «гарвардской тарелки». Если вы не будете пропускать завтрак, обед и ужин, то шансы, что вы переедите куличей, значительно снижаются», — отметила эндокринолог.

Врач напомнила, что принцип «гарвардской тарелки» представляет собой полтарелки овощей, зелени или фруктов, четверть углеводов и четверть белка (на Пасху это яйца).

«В целом если вы точно знаете, что не сможете остановиться на одном кусочке кулича с чаем, то тогда можно уменьшить количество медленных углеводов в тарелке, заменив их быстрыми из кулича», — посоветовала Фролова.

Медик также порекомендовала не забывать прислушиваться к своему организму — в частности, стараться приходить к приему пищи с умеренным чувством голода, а выходить с умеренным ощущением сытости.

При этом «отрабатывать» пасхальный стол в случае превышения суточной калорийности не стоит, предупредила врач. По ее словам, это может привести к еще большему перееданию в дальнейшем и стрессу.

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