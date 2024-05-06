Пенсионерка отдала мошенникам почти 1 млн рублей в Липецкой области
Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении 73-летней пенсионерки в Ельце (Липецкая область). Потерпевшая лишилась 980 тыс. рублей.
По словам пожилой женщины, в конце апреля ей поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов. Собеседница заявила, что личный кабинет пенсионерки на портале «Госуслуги» якобы взломан, а ее банковские счета заблокированы. Ельчанка согласилась обналичить средства и зачислить их на «безопасные» счета. Об этом сообщает GOROD48.
Еще одна жительница Ельца поверила телефонным мошенникам, которые сообщили, что заканчивается срок действия ее SIM-карты. Пожилая женщина продиктовала паспортные данные, а также перевела на «безопасный» счет 177 тыс. рублей.
В Чебоксарах девятилетняя школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей со счетов родителей. Она думала, что покупает бонусы для онлайн-игры.