Выход маломерных судов в море ограничили в Мурманской области
В Териберке (Мурманская область) ограничили выход маломерных судов в акваторию Баренцева моря. Такое решение принято в связи с неблагоприятными погодными явлениями.
Режим повышенной готовности введен администрацией Кольского района. Он продлится до конца суток 6 мая. Об этом сообщает ИА «Би-порт».
Патрулирование будет организовано в местах, где рыбаки традиционно выходят в море.
В конце прошлой недели навигацию маломерных судов открыли в Пожарском и Тернейском округах Приморского края. В северных муниципалителах выход лодок разрешают почти на месяц позже открытия основного периода навигации.