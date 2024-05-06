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Дума одобрила закон об обеспечении ветеранов СВО авто с ручным управлением

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Государственная дума приняла в третьем чтении закон о социальной защите участников СВО, который позволит обеспечить их специальными средствами передвижения, в том числе автомобилями с ручным приводом. Соответствующее заявление было опубликовано 6 мая на официальном сайте Госдумы.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что речь идет о ветеранах СВО, которые испытывают затруднения в самостоятельном передвижении.

«Наш долг — создать условия для их восстановления и возвращения к нормальной жизни. Личный автомобиль позволит им быть более мобильными, возможно, найти работу, помогать своей семье», — заявил он.

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Ранее, 26 апреля, правительство РФ расширило возможности фонда «Защитники Отечества». Теперь в уставе предусмотрено, что ветераны СВО могут получить доплату от фонда за технические средства реабилитации, которые они приобретают по электронному сертификату Социального фонда России. Также теперь фонд сможет перечислять средства пожертвований благотворительным организациям, которые оказывают помощь демобилизованным и семьям погибших.

2 апреля президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. Она рассказала, что организация за 10 месяцев своей работы приняла 910 тыс. обращений, 780 тыс. из которых уже решены.

Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению Путина. Глава государства подчеркивал, что необходимо повышать эффективность медицинской помощи и реабилитационных программ для военных и помогать их самореализации в самых разных сферах, например в бизнесе, органах власти или местном самоуправлении. Кроме того, президент отмечал, что поддержка семей погибших военных является общей задачей.

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