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Медведев связал учения Генштаба РФ с заявлениями Запада об отправке войск на Украину

Медведев: Россия ответит на ввод западных войск на Украину за ее пределами
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Начало подготовки Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ к ракетным учениям связано с тем, что Россия должна быть готова противостоять Западу при его вступлении в конфликт на Украине. Об этом в понедельник, 6 мая, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что число западных лидеров, призывающих к отправке вооружения на Украину, в последнее время расширяется. Кроме того, отметил он, представители конгресса США, французское и британское руководство и некоторые «безумцы из Прибалтики и Польши» активно призывают применить свое ракетное оружие по всей территории РФ.

«Происходит какая-то тотальная деградация правящего класса на Западе. Этот класс реально не желает логически связать элементарные вещи. Отправка своих войск на территорию <...> Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать», — подчеркнул Медведев.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также связал учения с ракетными соединениями ВС РФ с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и представителей Великобритании и США о возможной отправке войск западных стран на Украину. Он заявил, что это будет совершенно новый и беспрецедентный виток эскалации напряженности, требующий особого внимания и мер.

Ранее в этот день стало известно, что Генштаб Вооруженных сил (ВС) РФ по поручению президента РФ Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации и Военно-морского флота (ВМФ). Учение будет направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для обеспечения целостности и суверенитета России в ответ на провокации со стороны Запада.

Накануне лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что Вашингтон может направить войска участвовать в конфликте на Украине в случае поражения Киева. На следующий день депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет прокомментировал слова Джеффриса, сказав, что такие люди провоцируют мир на коллапс, а вмешательство США в украинский конфликт станет прямой интервенцией, которая будет воспринята как нападение на РФ.

Кроме того, 2 мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям в России. На следующий день он отметил, что отправка военнослужащих НАТО на Украину стала бы опасной эскалацией, а также в этом нет необходимости, потому что Запад подготовил более 60 тыс. украинских военных.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Киеву.

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