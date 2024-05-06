Отопительный сезон продлили в Пскове из-за похолодания
В Пскове на неделю перенесли завершение отопительного сезона. Об этом сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на главу города Бориса Елкина.
По изначальному плану подача тепла должна была прекратиться сегодня, 6 мая. Однако большинство псковичей высказались о продлении отопительного периода. Теплоснабжение продлили до 13 мая.
По нормативам отключение теплоснабжения производят при повышении среднесуточной температуры до 8 градусов и выше в течение пяти суток. Согласно прогнозам, в течение недели вероятны ночные заморозки до –3 градусов, дневная температура не превысит +11 градусов.
Ранее синоптики предрекли холодную неделю в Москве. Температура будет отставать от климатической нормы на 5–8 градусов.