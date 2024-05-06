В Кремле назвали голословными обвинения FT в подготовке РФ диверсий в Европе
Заявления Financial Times (FT) о якобы подготовке Россией диверсий в Европе являются голословными. Об этом 6 мая журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что материал не похож на серьезный, а голословных обвинений в адрес Москвы становится всё больше и больше по поводу и без повода.
«Приблизительно в этом духе мы к таким сообщениям и относимся», — заключил Песков.
Накануне издание опубликовало материал, в котором отмечается, что европейские спецслужбы предупредили свои правительства о подготовке Россией диверсий. В FT отметили, что Москва якобы берет курс на постоянный конфликт с Западом.
Западные страны регулярно бездоказательно обвиняют Россию. 1 мая Госдепартамент США опубликовал заявление о том, что РФ якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин.
Комментируя это, Песков заявил, что обвинения Вашингтона голословны и ничем не подкреплены. По его словам, РФ была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву. В постоянном представительстве РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) назвали обвинения также безосновательными.