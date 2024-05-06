Собянин подвел итоги месячника благоустройства

В столице прошел месячник по благоустройству. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал об итогах подготовки столицы к летнему сезону.

«По доброй традиции апрель мы посвятили генеральной уборке столицы. В работах участвовало порядка полумиллиона сотрудников городских служб, которые привели в порядок все без исключения городские объекты: от фасадов жилых домов до памятников», — написал в своем блоге Сергей Собянин.

Как сообщил мэр, в рамках месячника по благоустройству коммунальные службы очистили фасады зданий и сооружений, вымыли и отремонтировали игровые и спортивные комплексы на детских площадках столицы. Не остались без внимания улицы Москвы: проезжую часть и тротуары вымыли шампунем, обновили и отчистили дорожные знаки, остановочные павильоны, барьеры, ограждения, шумозащитные экраны.

«Чистоту навели и в транспортных тоннелях, на эстакадах. От зимней пыли отмыли мосты. Как всегда, бережно помыли памятники. Вечерами уличные фонари и художественная подсветка фасадов и сооружений будут светить еще ярче — их опоры, плафоны и другие элементы также тщательно промыли», — рассказал Сергей Собянин.

Кроме того, как рассказал мэр столицы, в рамках месячника по благоустройству были подготовлены к летней работе столичные фонтаны, которые по традиции включаются перед майскими праздниками. А еще в столице высадили цветы — на московских клумбах появились 5 миллионов виол и 15 миллионов тюльпанов.