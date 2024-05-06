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В Подмосковье будут судить обвиняемых в убийстве предпринимателя

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Фото: t.me/gsuskmosobl
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В Подмосковье будут судить шестерых обвиняемых в похищении и убийстве предпринимателя, а также в совершении других преступлений. Об этом 6 мая говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале.

Отмечается, что следователи завершили рассмотрение уголовного дела в отношении организатора преступной группы, а также пяти членов этой организации. Было установлено, что в октябре 2021 года соучредитель коммерческой организации для убийства компаньона привлек знакомого, который в свою очередь привлек еще четырех человек.

Обвиняемые досконально изучили график своей жертвы и в январе 2022 года настигли его возле дома. Потом мужчину вывезли в лесополосу, где задушили, а затем закопали его тело.

Удалось установить, что один из обвиняемых в 2016 году застрелил своего сослуживца. Также организатор преступной группы незаконно организовал и проводил азартные игры на территории Московской области и Санкт-Петербурга.

Следователи и криминалисты во взаимодействии с оперативными сотрудниками УУР ГУ МВД России по Московской области и их коллегами из ГУУР МВД России допросили более 100 человек, провели большое количество обысков, сделали более 100 экспертиз. Собранные по уголовным делам доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения.

В ведомстве заключили, что три уголовных дела находятся на рассмотрении в судах по существу.

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26 апреля региональное ГСУ СК России сообщило, что в Московской области перед судом предстанут экс-глава городского округа Протвино и бывший директор муниципальной организации из Серпухова, обвиняемые в коррупционных преступлениях и убийстве адвоката. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации и пособничестве убийству, совершенному по найму, а также в получении взяток (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

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