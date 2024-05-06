Американист назвал инфошумом новость о возможной замене Байдена на Мишель Обаму

Политолог-американист Малек Дудаков 6 мая в беседе с «Известиями» назвал информационным шумом новость о том, что президент США Джо Байден может предложить супруге бывшего американского лидера Барака Обамы Мишель участвовать в выборах президента страны.

Накануне немецкая газета Der Spiegel написала, что некоторые члены Демократической партии США предполагают, что на партийном съезде в Чикаго в августе Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.

«Это инфошум, который не стоит воспринимать всерьез, особенно со стороны не американской, а немецкой прессы, у которой уж тем более никаких инсайдов нет. Всë, что они публикуют, — это в данном случае очень жалкая попытка проанализировать процесс внутри США. Мы слышим уже полтора года обо всех якобы планах замены Байдена, которые ни к чему не приводят. Байден уже официально победил на праймериз, у него есть карт-бланш от избирателей Демпартии идти на выборы, и никакой замены Байдена на партийном съезде в августе не будет», — сказал Дудаков.

Единственный сценарий, при котором Байдена могут заменить, — это его физическая смерть либо очень серьезные проблемы со здоровьем, указал политолог. Но даже в этом случае Мишель Обама не станет его заменой.

«Она сама по себе не политик, а селебрити, и участвовать в политике ей не очень хочется. Она об этом даже в своих мемуарах писала. И там кроме нее есть миллион других кандидатов, которые могли бы теоретически заменить Байдена в случае, например, его смерти. Самый вероятный кандидат в таком случае — это Камала Харрис, его вице-президент. Хоть у нее тоже довольно низкие рейтинги, как и у самого Байдена, но так как она второй человек в государственной иерархии Соединенных Штатов, вполне вероятно, что именно она в таком случае бы его заместила на выборах и на позиции президента в том числе, приняв присягу, поэтому это всë просто-напросто инфошум», — заключил он.

Слухи о том, что Мишель Обама может участвовать в президентских выборах 2024 года, появлялись и ранее. Так, в марте NBC News сообщил, что в демократических кругах негласно обсуждали возможность замены Байдена в избирательной кампании на госпожу Обаму. При этом в офисе бывшей первой леди Соединенных Штатов заявили, что Мишель Обама не будет выдвигать свою кандидатуру.

В феврале врач бывших президентов Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон призвал Байдена пройти тестирование умственных способностей перед всеобщими выборами. Врач не ставил диагноз, но признал, что у действующего президента США когнитивные проблемы, связанные с возрастом: невнятно говорит, забывает, где находится, не может вспомнить имена.

60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.