Гладков: в результате удара ВСУ пострадали 35 человек, среди них двое детей
В Белгородской области после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами-камикадзе по двум «Газелям» с людьми пострадали 35 человек, среди которых двое детей. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков в понедельник, 6 мая, еще шесть человек погибли.
Инцидент произошел около села Березовка Борисовского района, когда сотрудники предприятия ехали на работу.
«Мужчине в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости в настоящий момент проводится операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести бригадами скорой доставлены в медицинские учреждения региона, всем оказывается необходимая помощь», — поделился он.
Глава области отметил, что на месте случившегося работают оперативные службы, информация уточняется. Позже в этот день сообщалось, что Следственный комитет (СК) России расследует факт атаки украинской армии по территории Белгородской области.
Ранее, 4 мая, глава региона сообщил, что в Белгороде прогремел взрыв. Пострадали пять человек, были повреждены 30 частных домов и 10 автомобилей. Пожарным пришлось тушить два очага пожаров.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.