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В Белоруссии задержали четырех человек по делу о вербовке Киевом подростков

Глава МИД Алейник: в Белоруссии задержали четырех человек, завербованных Киевом
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Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко
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В Белоруссии задержали четырех человек в рамках расследования уголовного дела о вербовке Киевом белорусских подростков. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил глава МИД страны Сергей Алейник.

«Буквально недавно <…> была выявлена группа студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов. И, естественно, сейчас этому дается соответствующая уголовно-процессуальная оценка. Ведутся следственные действия», — приводит слова министра «РИА Новости».

По словам главы дипведомства, украинская вербовка безжалостная и «вдвойне антигуманно, когда осуществляется в отношении фактически детей». При этом вербовочная деятельность по линии дипломатических представительств незаконна со всех сторон, в том числе с точки зрения международного права. То же самое касается и наемничества.

«А здесь речь идет совершенно четко о наемничестве», — заключил Алейник.

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Ранее в этот день белорусский министр иностранных дел заявил, что Украина регулярно пытается поставить на белорусскую территорию оружие и взрывчатку: за 2023 год и начало 2024 года Минск пресек 40 каналов переброски. По словам Алейника, на данный момент Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии уже задержал 30 человек, которые планировали организовать в стране разного рода диверсии, в том числе теракты.

До этого, 24 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о забрасываемых через границу Украины и Польши диверсантах. По его словам, диверсантов снабжают взрывчатым веществом. Он добавил, что МВД страны справляется со всеми угрозами.

В середине февраля Лукашенко сообщил о задержании диверсантов на границе Белоруссии с Украиной. По его словам, задержанные перебрасывали взрывчатку для диверсий на территории РФ и Белоруссии. Он отметил, что подобные инциденты происходят два-три раза в неделю.

В начале февраля Спецназ Белоруссии усилил охрану границы с украинской территорией. Как уточнил замкомандира бригады сил специальных операций ВС республики Вадим Бобилевич, для данных задач у страны имеется всё необходимое, в том числе современное вооружение и экипировка, специальная военная техника, средства связи.

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