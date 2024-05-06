В Белоруссии задержали четырех человек по делу о вербовке Киевом подростков
В Белоруссии задержали четырех человек в рамках расследования уголовного дела о вербовке Киевом белорусских подростков. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил глава МИД страны Сергей Алейник.
«Буквально недавно <…> была выявлена группа студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов. И, естественно, сейчас этому дается соответствующая уголовно-процессуальная оценка. Ведутся следственные действия», — приводит слова министра «РИА Новости».
По словам главы дипведомства, украинская вербовка безжалостная и «вдвойне антигуманно, когда осуществляется в отношении фактически детей». При этом вербовочная деятельность по линии дипломатических представительств незаконна со всех сторон, в том числе с точки зрения международного права. То же самое касается и наемничества.
«А здесь речь идет совершенно четко о наемничестве», — заключил Алейник.
Ранее в этот день белорусский министр иностранных дел заявил, что Украина регулярно пытается поставить на белорусскую территорию оружие и взрывчатку: за 2023 год и начало 2024 года Минск пресек 40 каналов переброски. По словам Алейника, на данный момент Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии уже задержал 30 человек, которые планировали организовать в стране разного рода диверсии, в том числе теракты.
До этого, 24 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о забрасываемых через границу Украины и Польши диверсантах. По его словам, диверсантов снабжают взрывчатым веществом. Он добавил, что МВД страны справляется со всеми угрозами.
В середине февраля Лукашенко сообщил о задержании диверсантов на границе Белоруссии с Украиной. По его словам, задержанные перебрасывали взрывчатку для диверсий на территории РФ и Белоруссии. Он отметил, что подобные инциденты происходят два-три раза в неделю.
В начале февраля Спецназ Белоруссии усилил охрану границы с украинской территорией. Как уточнил замкомандира бригады сил специальных операций ВС республики Вадим Бобилевич, для данных задач у страны имеется всё необходимое, в том числе современное вооружение и экипировка, специальная военная техника, средства связи.