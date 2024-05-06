Полицейские изъяли 24 кг мефедрона из нарколаборатории в Ярославской области

В Ярославской области полицейские изъяли 24 кг наркотических веществ, которые хранились в квартире у наркозакладчиков. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».

Так, двое мужчин, подозреваемые в незаконном обороте запрещенных веществ, были задержаны на территории одного из гаражно-строительных кооперативов в Рыбинске. При досмотре граждан были обнаружены 26 свертков с мефедроном общей массой свыше 53 г.

Во время обследования квартиры одного из подозреваемых были изъяты порошки, жидкости, мерные стаканы, воронки, весы, лакмусовые бумажки, полимерные пакеты с зиплоком, вакуумный упаковщик, колбы и иное оборудование.

«По предварительной информации, наркодельцы по указанию неизвестного куратора, полученному в одном из мессенджеров, организовали в частном доме цех по синтезу смертоносного зелья. В дальнейшем они планировали сбыть изготовленную «синтетику» бесконтактным способом через тайники на территории региона», — говорится в сообщении.

На данный момент фигуранты дела заключены под стражу.

Ранее, 27 апреля, в подмосковном Подольске правоохранители задержали 22-летнего местного жителя с полкило марихуаны. По предварительным данным, задержанный нашел работу курьером в теневом сегменте интернета. Он забирал наркотики и распространял их бесконтактно в Москве и Московской области.