Пушков назвал главную цель Макрона на переговорах с Си Цзиньпином

Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином намерен предпринять попытку встать на один уровень с главами держав «большого треугольника» — России, США и КНР. Об этом 5 мая заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Его главная амбиция – встать на один уровень с главами держав «большого треугольника» в лице Китая, США и России», — написал сенатор в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что у Франции нет достаточного потенциала и «степени суверенитета», чтобы проводить автономную политику в рамках западного альянса. Суверенитет, который был у страны при генерале Шарле де Голле, принесли в жертву Европейскому союзу (ЕС) и НАТО, добавил Пушков.

«Нельзя претендовать на лидерство, отдавая лидерство другим. Из этого противоречия Макрону не выскочить», — заключил Пушков.

Ранее, 5 мая, Макрон заявил, что намерен активно обсудить с председателем КНР введение перемирия и остановку всех текущих мировых конфликтов на период проведения Олимпиады–2024 в Париже. Он отметил, что олимпийское перемирие станет посланием для всего мира.

В тот день телеканал Europe 1 также сообщил, что конфликт на Украине будет центральной темой встречи Си Цзиньпина и Макрона. Как прокомментировал китаист Алекс Вонг, Запад требует от Китая прекращения поддержки России, однако встреча лидеров двух стран вряд ли повлияет на отношения Пекина с Москвой.

Си Цзиньпин посетит с официальным визитом Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая.