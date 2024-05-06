Российский снайпер в зоне специальной военной операции (СВО) в ходе одного из боевых заданий ликвидировал военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), который носил немецкую каску с эмблемой СС, о чем стало известно 6 мая.

«Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске времен [Великой Отечественной] войны, на которой были нарисованы руны СС», — рассказал снайпер ТАСС.

В качестве трофея и доказательства российские военнослужащие забрали каску ликвидированного противника, которая теперь хранится в небольшом музее в месте расположения группы.

1 мая Минобороны показало фрагмент боевой работы снайпера на позиции. Снайперские пары забайкальских десантников из состава Южной группировки войск уничтожили группу пехоты ВСУ и сорвали их ротацию у Часова Яра.

27 апреля российский снайпер с позывным Дым из Новой Каховки Херсонской области рассказал, как он ликвидировал нескольких темнокожих наемников из США во время взятия Светлодарской тепловой электростанции. Он отметил, что в оптический прицел заметил чернокожих мужчин не украинского происхождения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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