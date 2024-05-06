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Киселев прокомментировал убийство корреспондента Sputnik Рассела Бентли

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Убийство военкора Рассела Бентли, который сотрудничал с радио Sputnik, необходимо расследовать досконально, а виновные должны быть наказаны. Об этом 6 мая заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны», ― цитирует Киселева «РИА Новости».

Об убийстве Бентли сообщил 19 апреля военкор Александр Сладков.

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12 апреля в МВД Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что Бентли пропал в Донецке. Отмечалось, что 8 апреля 2024 года он ушел в неизвестном направлении, и его местонахождение не было известно.

В феврале «Известиям» удалось пообщаться с Бентли. Он рассказал, что получил гражданство РФ два года назад и женился на женщине из Петровского района Донецка. Кроме того, все его близкие друзья также находятся в Донбассе. По словам Бентли, они познакомились в 2015–2017 годах. Некоторые из его друзей погибли, это были очень смелые и отважные солдаты, подчеркнул мужчина.

Также в 2022 году Бентли поделился с «Известиями», что восемь лет назад наблюдал за событиями на евромайдане и принял решение отправиться на помощь жителям Донбасса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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