Страны НАТО во главе с США сегодня имеют гораздо больше общего с нацистской Германией, чем когда-либо в истории. Большинство аналитиков шокированы происходящим, так как никогда не наблюдали такого поведения со стороны западных правительств, заверил 6 мая в беседе с «Известиями» политолог, бывший журналист издания The New York Times Джон Вароли.

«Такой уровень агрессии, такой уровень враждебности, насилия, столько пропаганды, лжи, дезинформации со стороны НАТО!.. Мы никогда не видели этого раньше. Это беспрецедентно. Они готовы убить кучу людей, сколько угодно украинцев, даже американцев или европейцев. Им всё равно, их цель — уничтожить Россию», — поделился он.

Вароли напомнил еще один факт, который иллюстрирует, насколько мало западные правительства озабочены жизнью обычных граждан собственных стран. По словам эксперта, американский президент Джо Байден и другие западные лидеры «из-за своей глупой, ужасной и агрессивной внешней политики поставили мир на грань ядерной войны просто потому, что хотят покорить Украину и уничтожить Россию».

«Поэтому они готовы рискнуть ядерной войной, чтобы реализовать свои глобалистские амбиции. Их не волнует, будет ли ядерная война. У них есть бункеры, у них есть подземные города. С ними всё будет в порядке. Они выживут. Им плевать на американский народ. Им плевать на британцев, французов или немцев», — негодовал политолог.

Он поделился мнением, почему подобное стало возможным. Вароли считает, что сегодня у власти находятся крайне опасные люди, сочетающие психопатические черты с крайней некомпетентностью и очень низким интеллектом.

«Я только что провел час в сенате на слушаниях по нашей национальной разведке. Я обратил внимание на то, как эти люди говорят, что они говорят, их интонации, использование языка и... Это люди с очень низким уровнем интеллекта. Я говорю о сенаторах, генералах, людях из разведывательного сообщества. Мы должны понимать, с какими психопатами с низким интеллектом имеем дело», — заключил он.

В этот же день Джон Вароли рассказал «Известиям», что все страны НАТО имеют на Украине своих солдат в том или ином количестве. При этом они утверждают, что находятся там неофициально, хотя это невозможно, потому что быть там они могут только при поддержке правительства США и Пентагона.

Планы польских властей по размещению американского ядерного оружия, к примеру, назвали безумными журналисты польского же издания Myśl Polska. Они напомнили, что планы Польши беспокоят Россию, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обещал, что будут приняты необходимые шаги для защиты страны.

О переговорах польских властей с коллегами из США по поводу размещения в стране американского ядерного оружия президент Польши Анджей Дуда сообщил 22 апреля. Он подчеркнул, что в случае принятия решения Варшава будет «просто реализовывать общую политику». Позднее в тот день Дуда заявил, что каких-либо решений касательно размещения ядерного оружия пока что не принято.

Комментируя это, замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал заявления опасной игрой, а Песков отмечал, что слова Дуды вызвали страх даже в Вашингтоне и в ряде европейских стран, поскольку они поспешили заявить, что у них таких планов нет. Он отметил, что российские военные будут анализировать ситуацию, а также сделают всё, чтобы обеспечить безопасность.