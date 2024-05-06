В Ярославской области в ДТП погибли трое взрослых и один подросток
В Переславле-Залесском в результате ДТП на трассе погибли трое взрослых и одна девочка-подросток. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщила пресс-служба управления МВД по Ярославской области.
«По предварительной информации, водитель автомобиля «ГАЗ-31105» не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП три пассажира погибли на месте. Водитель был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
По информации ведомства, погибли мужчины 1961, 1998 и 2005 годов рождения и несовершеннолетняя 2011 года рождения.
Еще два человека пострадали и были госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
4 мая в Оренбургской области легковой и грузовой автомобили столкнулись на трассе Оренбург – Орск при повороте на Медногорск, четверо пострадавших скончались до приезда врачей. Также сообщалось, что еще двух пострадавших, среди которых несовершеннолетний, доставили в больницу.