Военная техника, которую министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обещал отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ), превратится в «горящий металлолом» благодаря усилиям российской армии, заявляет 6 мая международный обозреватель Сим Мин.

«Сейчас Вооруженные силы России, которые, превращая вооружения США и НАТО в горящий металлолом, держат инициативу на всех фронтах Украины, говорят, что военная поддержка Великобритании не окажет никакого влияния на ведение специальной военной операции, и выражают решительную волю к уничтожению всех британских вооружений», ― цитирует эксперта Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам автора публикации, агрессивная политика западных стран по вооружению Украины не способна сломить дух Вооруженных сил (ВС) РФ, выступающих за надежную защиту суверенных прав и интересов безопасности государства.

Ранее, 2 мая, Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям в России и что Киев должен решать, делать ли это. Он также пообещал £3 млрд ($3,74 млрд) ежегодной военной помощи Украине «столько, сколько потребуется».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на это отметила, что заявления Кэмерона о допустимости ударов Украины по объектам на территории России являются «секретом Полишинеля», ведь Запад ведет неприкрытую войну против России.

Ранее, 26 апреля, премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания намерена предоставлять Украине военную помощь до конца текущего десятилетия. Также он сказал, что страна увеличит свои расходы на военный бюджет до 2,5% ВВП к 2030 году. На данный момент расходы достигают 2,3% ВВП. Так, 3 мая Дэвид Кэмерон в Киеве начал переговоры о «столетнем партнерстве» Британии и Украины.

24 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что западные пакеты помощи Украине не изменят динамику на фронте, ситуация там красноречивая и однозначная.

Западные страны усилили помощь Киеву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.