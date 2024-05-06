В Москве за шесть лет заменили более 19 тыс. светильников в переходах и тоннелях

В Москве в пешеходных переходах и транспортных тоннелях за шесть лет заменили больше 19 тыс. светильников. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства в плановом порядке заменяют натриевые и галогеновые лампы на энергоэффективные светодиодные светильники. Они дольше служат и позволяют экономить до 30% электроэнергии.

До конца года планируется заменить еще 5 тыс. ламп, сообщает агентство городских новостей «Москва». Отмечается, что новые светильники равномерно освещают пространство и имеют более высокий индекс цветопередачи, безопасны, потому что в них отсутствуют вредные вещества, а также устойчивы к воздействию внешней среды. В 2024 году столичные службы планируют установить еще 15 тыс. единиц во дворах, а также на детских и спортивных площадках, пишет «Москва 24».

3 мая в комплексе городского хозяйства столицы сообщили, что в Москве установили свыше 700 пасхальных украшений. В разных районах города разместили объемные композиции в виде пасхальных яиц, цветочных украшений и тематических фигур, пишет RT.

В апреле мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на западе столицы планируется обновить пять крупных общественных пространств. В частности, в Очаково-Матвеевском запланированы работы в долине реки Навершки: специалисты укрепят берега, создадут разветвленную сеть прогулочных дорожек, установят лавочки и подвесные качели, а также архитектурно-художественную подсветку. Также для горожан оборудуют детскую игровую зону, спортивную зону с воркаут-комплексами и столами для настольного тенниса, отмечает НСН.

Также в апреле заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что порядка 900 фасадов жилых многоквартирных домов капитально отремонтируют в Москве в 2024 году. Будут обновлены 892 фасада жилых домов, больше всего — в Юго-Западном, Троицком, Новомосковском и Центральном административных округах.