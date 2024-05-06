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Российские военные рассказали о процессе уничтожения техники ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Ударные беспилотные летательные аппараты «Ланцет» уничтожили скопление боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Новомихайловкой. О том, как операторы БПЛА, а также российские зенитчики работают на южнодонецком направлении, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Сначала разведывательный БПЛА Zala ищет цели для «Ланцетов», например, в этот раз он обнаружил скопление вражеской техники. Координаты сразу были переданы оператору боевого дрона. Перепрошитые «Ланцеты» с легкостью обходят западные системы радиоборьбы и залетают в тыл к противнику. В итоге цель захвачена: пара секунд — и западная техника дымится и горит.

«Работаем в полуавтомате, до 30 км. Максимальная высота подъема — до 5 км. Работаем в основном по артиллерии противника, танкам, более значительным целям. Подбивали «три топора» (гаубица М777 американского производства. — Ред.), танк Leopard», — рассказал оператор БПЛА с позывным Тихий.

Максимально гарантированное поражение вражеской цели обеспечивает многоуровневая оборона, поэтому в составе зенитно-ракетной батареи Вооруженных сил (ВС) РФ помимо «Торов» работают и «Буки».

«По количеству сбитых целей уже больше 20. В основном это РСЗО (реактивная система залпового огня. — Ред.) HIMARS или «Ольха». Беспилотники крайне редко нам дают [в качестве цели], потому что нецелесообразно для нашей техники», — рассказал заместитель командира зенитно-ракетной батареи с позывным Одиннадцатый.

Он отметил, что на зенитном ракетном комплексе (ЗРК) «Бук» дальность обнаружения цели до 100 км, поражение — до 32 км данными ракетами. При использовании более современных модификаций можно увеличить дальность поражения до 45 км, добавил военнослужащий.

«Разницы нет, зима или лето, она отлично идет, отлично показывает себя в любую погоду, в любых условиях. Машине неприхотливая», — добавил механик-водитель с позывным Сухой.

Прикрыться «Панцирем»: Шойгу анонсировал удвоение поставок ЗРК в войска
Глава Минобороны также озвучил потери ВСУ с начала спецоперации

Ранее, 3 мая, «Известия» показали, как расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Центр» успешно сбивают украинские беспилотники средней дальности, прикрывая ВС РФ. Однако машинам ПВО угрожают так называемые малые дроны, поэтому группы охраны и обороны установок вооружены ружьями 12-го калибра и электроникой, которая позволяет обнаруживать и глушить малые БПЛА.

До этого, 2 мая, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин побеседовал с зенитчиками группировки войск «Юг» об особенностях работы ЗРК «Тор-М2». Они рассказали, как отвадили авиацию ВСУ от донецкого фронта, где противник практически не появляется, а если и работает, то с очень дальних дистанций.

До этого, 30 апреля, Минобороны показало, как операторы ударных FPV-дронов 1-го армейского корпуса Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и технику ВСУ на донецком направлении спецоперации. А 25 апреля корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань сообщил, что расчет БПЛА «Ланцет» Центрального военного округа смог подбить Abrams.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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