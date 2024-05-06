Реклама
Прямой эфир
Мир
США впервые с начала конфликта прекратили поставки боеприпасов Израилю
Армия
Шойгу отметил успешное продвижение ВС РФ на красноармейском направлении
Политика
Лавров призвал мировое сообщество сплотиться против фашизма
Армия
Гранатометчики группировки войк «Запад» уничтожили бронетехнику и блиндажи ВСУ
Экономика
ЦБ обеспокоился размером комиссий за снятие средств с кредиток
Мир
В МИД Турции заявили об угрозе новых войн без решения вопроса по Газе
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и до +11 градусов 6 мая
Армия
Российские военные рассказали о процессе уничтожения техники ВСУ
Мир
В Палестине рассказали о последствиях израильских ограничительных мер
Мир
Мадуро заявил о подготовке США Гайаны для нападения на Венесуэлу
Армия
Ударная группа авиации ВКС РФ разгромила опорпункт ВСУ
Мир
Лавров не знает, с кем сейчас можно провести переговоры по Украине
Мир
ЕК не увидела дискриминации россиян в поправках к миграционному закону в Латвии
Мир
Консерваторы потеряли почти половину мест в советах Великобритании после выборов
Мир
Генерал НАТО предположил конец поставок оружия ВСУ в случае недостатка мобилизованных
Мир
МВД России объявило в розыск экс-главу МВД Украины Арсена Авакова
Экономика
Финэксперт рассказал о вредных советах по финансовой грамотности в соцсетях

«Известия» узнали о массовых увольнениях сотрудников МЧС в Пермском крае

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Только из части № 115 в городе Добрянке Пермского края с начала 2024 года ушли 17 человек — факт «Известиям» подтвердили в краевом управлении ведомства. В пожарной части города бывшие и нынешние сотрудники признались, что живут и работают в условиях «хуже, чем у бездомных».

Из лучших убеждений: что Путин сказал о зарплатах бюджетников и новом кабмине
На Совете законодателей президент призвал активнее выдвигать ветеранов СВО для участия в выборах

Бывший сотрудник части, который уже уволился, рассказал «Известиям», что у спасателей нет возможности сходить в душ и даже в туалет.

«Там настолько плохие условия, что в гараже пожарных машин замерзает вода в автоцистернах. Хорошо, что в тот момент еще пожара не было, машине пришлось бы выехать с куском льда. Пацаны сидят, в двух кофтах работают, тепло только в спальном помещении. Да и то только потому, что там находятся 10 человек на восьми кроватях», — описал он реалии бывшей работы.

Его слова подтвердил действующий сотрудник части № 115. На условиях анонимности он пояснил, что в Добрянке сотрудники МЧС увольняются из-за низких доходов, несопоставимых с уровнем опасности работы. По его словам, зарплата спасателя 32 тыс. рублей в месяц. Последний раз зарплаты поднимали четыре года назад.

По этому факту региональная прокуратура провела проверку. «Известиям» в МЧС Прикамья сообщили, что нарушений соблюдения трудового законодательства, включая условия, охрану и оплату труда работников, не выявлено.

При этом на сайте госзакупок указано, что краевое управление МЧС в 2024 году на обеспечение личного состава потратило более 5 млн рублей. В частности, почти 1,3 млн ушло на покупку футболок, еще столько же — на организацию горячего питания. В числе прочего ГУ МЧС по Прикамью заключило в этом году и несколько крупных контрактов. Почти 8 млн потратят на обращение с коммунальными отходами, 22 млн рублей выделили на покупку бензина и еще 5,6 млн — на «VPN 30 Мбит/с».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Спасение спасающих: почему в Пермском крае массово увольняются сотрудники МЧС

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024