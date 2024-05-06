«Известия» узнали о массовых увольнениях сотрудников МЧС в Пермском крае

Только из части № 115 в городе Добрянке Пермского края с начала 2024 года ушли 17 человек — факт «Известиям» подтвердили в краевом управлении ведомства. В пожарной части города бывшие и нынешние сотрудники признались, что живут и работают в условиях «хуже, чем у бездомных».

Бывший сотрудник части, который уже уволился, рассказал «Известиям», что у спасателей нет возможности сходить в душ и даже в туалет.

«Там настолько плохие условия, что в гараже пожарных машин замерзает вода в автоцистернах. Хорошо, что в тот момент еще пожара не было, машине пришлось бы выехать с куском льда. Пацаны сидят, в двух кофтах работают, тепло только в спальном помещении. Да и то только потому, что там находятся 10 человек на восьми кроватях», — описал он реалии бывшей работы.

Его слова подтвердил действующий сотрудник части № 115. На условиях анонимности он пояснил, что в Добрянке сотрудники МЧС увольняются из-за низких доходов, несопоставимых с уровнем опасности работы. По его словам, зарплата спасателя 32 тыс. рублей в месяц. Последний раз зарплаты поднимали четыре года назад.

По этому факту региональная прокуратура провела проверку. «Известиям» в МЧС Прикамья сообщили, что нарушений соблюдения трудового законодательства, включая условия, охрану и оплату труда работников, не выявлено.

При этом на сайте госзакупок указано, что краевое управление МЧС в 2024 году на обеспечение личного состава потратило более 5 млн рублей. В частности, почти 1,3 млн ушло на покупку футболок, еще столько же — на организацию горячего питания. В числе прочего ГУ МЧС по Прикамью заключило в этом году и несколько крупных контрактов. Почти 8 млн потратят на обращение с коммунальными отходами, 22 млн рублей выделили на покупку бензина и еще 5,6 млн — на «VPN 30 Мбит/с».

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Спасение спасающих: почему в Пермском крае массово увольняются сотрудники МЧС