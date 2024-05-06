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В России упал спрос на детские лагеря у моря

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Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко
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Спрос на детские лагеря у моря снизился, рассказала «Известиям» глава комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху и активному туризму, гендиректор компании «Диал-тур» Татьяна Иванова. Это, по ее словам, связано со значительным повышением стоимости путевок.

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«Это вызвано в том числе ростом стоимости транспортных расходов из многих регионов. Например, в Краснодарский край мы замечаем снижение спроса на отдых в детских лагерях, предоставляющих пляжный отдых. Стоимость средней путевки на море сегодня выходит более 100 тыс. рублей за ребенка. Также мы наблюдаем сокращение корпоративных детских групп от предприятий, хотя многие из них сохранили эту социальную политику», — рассказала она.

Впрочем, с приближением лета в целом наблюдается повышение активности родителей и рост продаж путевок в детские лагеря.

«Наибольшей популярностью у родителей пользуются лагеря в своем регионе и городские лагеря дневного пребывания. Родители не готовы отправлять ребенка далеко от дома по разным причинам — кто-то из опасений, а кто-то по финансовым причинам», — добавила Татьяна Иванова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не всегда готовы: в России упал спрос на детские лагеря у моря

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