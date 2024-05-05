Лавров указал на партийное единодушие в США по отношению к РФ и КНР

Никакого раскола между демократами и республиканцами по отношению к России и Китаю в США нет, заявил 5 мая глава МИД России Сергей Лавров.

«Скоро в США состоятся президентские выборы. Там нет никакого раскола между демократами и республиканцами по отношению к России и Китаю. Где-то может быть «пожестче», где-то «еще более жестко», но в принципе никакого различия мы не видим. И для тех, и для других (кто бы ни победил на выборах), мы по большому счету являемся врагом. Противником или врагом — это уже нюансы», — подчеркнул министр иностранных дел в интервью боснийскому телеканалу АТВ, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

Он отметил, что стратегическое поражение России является главной целью американского истеблишмента.

Лавров напомнил слова российского президента Владимира Путина, который заверил, что Россия готова работать с тем, кого изберет американский народ, при наличии встречной готовности.

3 мая верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Запад говорить с Россией и Китаем с позиции силы, рассчитывая на помощь США. Во время выступления в Великобритании он называл РФ и КНР авторитарными режимами и империями, которые «ничто так не уважают, как силу».

17 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» заявила, что Запад направляет против конкурентных возможностей России и Китая тысячи санкций и мер, чтобы не допустить их развития. Против двух стран ведется настоящая торговая война, отметила она.

В марте официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также указал на беспрецедентное давление на КНР со стороны США и ЕС. По его словам, создаются определенные проблемы, но это не может стать преградой для торгово-экономических отношений c РФ.