Теннисист Рублев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублев одержал 5 мая победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и выиграл турнир серии ATP 1000 «Мастерс», проходившим в Мадриде.

Матч длился 2 часа 49 минут и закончился со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

Рублев за игру сделал семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три из 11 брейк-пойнтов. У Оже-Альяссима — 14 эйсов, пять двойных ошибок и два из четырех реализованных брейк-пойнта, пишет «Спорт-Экспресс».

Таким образом, победа в прошедшем турнире стала второй в рамках «Мастерс» в карьере 26-летнего россиянина. До этого Рублев выигрывал турнир в Монте-Карло в прошлом году.

Кроме того, на счету теннисиста теперь 16 титулов и и 25 финалов на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее, 3 мая, сообщалось, что Рублев одержал победу над американцем Тэйлором Фритцем и вышел в финал серии «Мастерс». Игра продлилась один час 14 минут и окончилась со счетом 6:4, 6:3.