Лавров заявил о «пещерной русофобии» Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы заполучить лидерство в Европе ,«дышит пещерной русофобией». Об этом в воскресенье, 5 мая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Знаю, как во Франции устроена система власти и какие у французов претензии на свою роль в Европе и мире. Не исключаю, что вот эта пещерная русофобия, которой сейчас дышит Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе», — сказал Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ. Текст опубликован на сайте МИД РФ.

По словам министра, приоритетность темы русофобии опирается на искусственно раздутые информационные войны. Глава дипведомства РФ назвал саморазоблачением слова лидеров ЕС и Североатлантического альянса о том, что они поддерживают Украину и отстаивают европейские ценности, за которые умирают украинские граждане.

«Так было в свое время в Европе. То Наполеон, то Гитлер поднимали на войну против России, а потом и Советского Союза завоеванные европейские страны. По большому счету это сохраняется в их менталитете», — заявил он.

Ранее, 2 мая, президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на украинскую территорию войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что не понимает цель заявлений Макрона о возможности отправки войск западных стран на Украину, которые лишь повышают напряженность.

Еще в феврале Макрон заявил, что западные лидеры обсудили возможность отправки своих войск на Украину. В ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли, об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Однако в марте французский лидер еще раз подтвердил приверженность данной позиции.

По мнению агентства Bloomberg, Макрон переоценивает свое влияние на ход украинского конфликта. Оно уточняет, что Макрон на недавней встрече с экспертами, посвященной обсуждению политики Евросоюза (ЕС), заявил о том, что «одержал идеологическую победу в вопросе обороны». Однако участники мероприятия призвали французского лидера сформулировать конкретные предложения по поддержке Украины вместо выступлений с громкими заявлениями.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.