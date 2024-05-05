Лавров исключил раскаяние Кэмерона за оправдание ударов по РФ

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон не раскаялся после своего заявления о легитимности ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территориям РФ. Об этом он заявил 5 мая.

«Дэвид Кэмерон не раскаялся. Такие люди не раскаиваются, им это чувство неизвестно», — заявил Лавров в интервью боснийскому телеканалу ATB. Текст интервью размещен на официальном сайте российского МИДа.

Он также напомнил, что агентство Reuters, в интервью которому Кэмерон сделал такое заявление, сначала «подвесило» материал, пообещав опубликовать новый текст, но затем выложило то же самое.

«Это англичане. Их репутация хорошо известна», — заключил Лавров.

2 мая Reuters сообщило, что Кэмерон во время визита в Киев указал на якобы имеющееся у Украины право наносить удары британским оружием по территории РФ. При этом спустя время агентство «отозвало» новость, однако вернуло ее 3 мая.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление британского политика, указала на то, что Запад руками украинцев ведет неприкрытую войну против России.

Ранее, 26 апреля, премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания намерена предоставлять Украине военную помощь до конца текущего десятилетия. Также он сказал, что страна увеличит свои расходы на военный бюджет до 2,5% ВВП к 2030 году. На данный момент расходы достигают 2,3% ВВП. Так, 3 мая Дэвид Кэмерон в Киеве начал переговоры о «столетнем партнерстве» Британии и Украины.

Западные страны усилили помощь Киеву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.