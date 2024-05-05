В конгрессе раскритиковали Байдена за прекращение поставок боеприпасов Израилю

Председатель юридического комитета палаты представителей США Джим Джордан и конгрессвумен Элиз Стефаник раскритиковали возможное решение администрации президента страны Джо Байдена о приостановлении поставок Израилю. Об этом они написали в соцсетях 5 мая.

Ранее в этот день американское издание Axios со ссылкой на израильских чиновников писало, что США впервые с начала конфликта в секторе Газа, то есть с октября 2023 года, приостановили поставки вооружения Израилю. При этом ни в Белом доме, ни в израильском правительстве ситуацию официально не подтверждали.

«Наш великий союзник Израиль борется за свое существование против варварских террористов, поддерживаемых Ираном, а Джо Байден, как сообщается, прекращает поставки боеприпасов американского производства в Израиль. Это неприемлемо», — написала Стефаник в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Джордан также упрекнул администрацию США в намерении бросить своего союзника. Он назвал это решение отвратительным в своем сообщении в той же социальной сети.

24 апреля американский президент подписал пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. В пакет вошел закон о выделении еврейскому государству военной помощи на сумму около $26,4 млрд.

В последние несколько недель ситуация в регионе накалена из-за переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС, в ходе которых Израиль не забывает угрожать противникам возможным вторжением в Рафах.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Израиль потребовал от палестинского движения ХАМАС в течение недели принять условия сделки по прекращению огня в секторе Газа, в противном случае израильская армия войдет в Рафах. В этот же день делегации Египта, Израиля, Катара, США и ХАМАС провели в Каире встречи с целью достичь соглашения об обмене находящихся в секторе Газа заложников.

По итогам переговоров разные СМИ заявляли, что в ХАМАС якобы согласились заключить соглашение о прекращении огня «поэтапно», а также заявили о готовности освободить 33 заложника в рамках первого этапа сделки.

5 мая руководитель политбюро палестинского движения Исмаил Хания заявил, что ХАМАС всё еще готово договариваться о перемирии в Газе. Он заявил о «позитивном настрое по переговорам», а также пообещал, что движение проявит гибкость в этом вопросе. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о скором начале операции в Рафахе, а также заявил, что еврейское государство не видит стремления палестинского движения ХАМАС заключить сделку о прекращении огня.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.