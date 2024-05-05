Гостиница в центре Горловки получила повреждение при попадании беспилотника

В Горловке украинский беспилотник попал в здание гостиницы «Родина», расположенной в центре города. Об этом 5 мая сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Вследствие прямого попадания дрона ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.) поврежден один из номеров гостиницы «Родина», — отметил мэр в своем Telegram-канале.

Ранее, 1 мая, в результате обстрела со стороны ВФУ Никитовского района Горловки пострадал один человек, наибольший урон понес жилмассив «Комсомолец». На кадрах, которые опубликовали «Известия», можно увидеть, как от обстрела украинских боевиков пострадал один из магазинов, находящийся в жилом доме: там произошел пожар. Также рядом с магазином виден посеченный осколками грузовой автомобиль.

Ранее, 30 апреля, «Известия» показали последствия обстрела поселка Комаровка Никитовского района, в результате которого пострадали пятилетний ребенок и сотрудница магазина.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.