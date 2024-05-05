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Президент Швейцарии заявила об отсутствии планов поставлять оружие Украине

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Фото: REUTERS/ABACA
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Швейцария не намерена поставлять оружие Украине, и закон «О чрезвычайном положении», который можно было бы применить для того, чтобы осуществить такие поставки, в данном случае действовать не будет. Об этом 5 мая заявила президент страны Виола Амхерд.

«Закон «О чрезвычайном положении» не обсуждался. К праву на чрезвычайную ситуацию можно прибегнуть только в случае крайней необходимости, как, например, во время кризиса, вызванного COVID-19. В настоящее время парламент обсуждает поправку к закону о военном имуществе», — заявила она в интервью швейцарской газете Blick.

Амхерд добавила, что Швейцария продолжит покупать боеприпасы, несмотря на нехватку запасов в Европе и потребности Украины.

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Ранее, 3 мая, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что он знает, как завершить конфликт на Украине, и для этого необходимо перестать поставлять оружие. Кроме того, по словам дипломата, у стран ЕС нет желаемого единства в вопросе отношения к России. Представители некоторых государств объединения считают РФ «хорошим другом». Это вызывает проблемы, ведь в ЕС решения принимаются только при единогласной поддержке и вето всего одной страны может помешать утвердить важные инициативы.

Тогда же австрийский полковник Маркус Рейснер заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает вооружений и они могут потерпеть новые локальные поражения от российских военных, которые способны совершить прорыв на поле боя и обрушить украинскую оборону в какой-либо точке.

В свою очередь, издание Internationale Politik обратило внимание, что у стран Европы нет стратегии помощи Украине, они закрывают ее военные потребности не заранее, а уже после их возникновения, когда начинаются проблемы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Киеву.

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